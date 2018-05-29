29.05.2018, 19:34

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В полиции начали службу новые катера. Как их назвали?

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rus.delfi.ee
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Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны получит сегодня на торжественной церемонии новый катер, который будет носить имя "Pikne". В Идаской префектуре будет патрулировать катер "Udria", церемония пройдет в среду в Нарва-Йыэсуу.

Руководитель флота Департамента полиции и погранохраны Каупо Ляэнеранд сказал, что новые быстрые катера более приспособлены к работе на море и снабжены необходимой техникой.

"Новые катера более маневренные и легче в управлении, на катере есть также и водный скутер, а также современное навигационное оборудование. Катера будут использоваться в первую очередь для охраны границы, а также для спасательных операций на море. Работа по охране границы ведется каждый день и в любую погоду, и на наших новых катерах мы сможем патрулировать и в сложных погодных условиях", — сказал Ляэнеранд. „Команды катеров уже завершили обучение и пограничники уже хорошо знакомы с новыми катерами”.

Длина катеров 17 метров, ширина 4,67 метра, осадка 1 метр, максимальная скорость до 40 узлов. Катера были изготовлены на Сааремаа на заводе Baltic Workboats AS и были переданы Департаменту полиции и погранохраны 30 апреля.

Автором имени Таллиннского катера "Pikne" ("Молния") стал старший пограничник Таллиннского кордона, "крестной" катера станет поэтесса и певица Кристийна Эхин.

Имя "Udria" предложил для катера Идаской префектуры руководитель Нарвского кордона Райво Метсма, указывая на историческое значение Удрия в этом регионе и "Десант Удрия". "Крестной" катера будет учитель Нарвской Эстонской гимназии, коренная жительница Ида-Вирумаа Тийу Ассафрей.

Строительство и финансирование покупки катеров поддержали Фонд внутренней безопасности Европейского Союза и министертво внутренних дел.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: В полиции начали службу новые катера. Как их назвали?

29.05.2018
Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны получит сегодня на торжественной церемонии новый катер, который будет носить имя "Pikne". В Идаской префектуре будет патрулировать катер "Udria", церемония пройдет в среду в Нарва-Йыэсуу.
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