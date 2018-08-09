09.08.2018, 18:30

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В ходе строительства Рейди теэ были извлечены надгробия. Что с ними сделают?

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не исключены и новые находки!
rus.delfi.ee
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В ходе строительства Рейди теэ были обнаружены надгробия. Их перевезут на Коплиское кладбище. Нельзя исключать, что будут обнаружены и другие исторические находки.


”В рамках строительства была проделана важная и нужная работа. Из имеющихся береговых укреплений были извлечены надгробия, которые были помещены туда в 50-е годы, когда укрепления строились. Камни были привезены с нескольких кладбищ, которые тогда были в Таллинне, и которые были разрушены”, — объяснил старейшина Кесклинна Владимир Свет.

Все подробности — в видеоинтервью!

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