09.08.2018, 18:30
ФОТО И ВИДЕО DELFI: В ходе строительства Рейди теэ были извлечены надгробия. Что с ними сделают?
В ходе строительства Рейди теэ были обнаружены надгробия. Их перевезут на Коплиское кладбище. Нельзя исключать, что будут обнаружены и другие исторические находки.
”В рамках строительства была проделана важная и нужная работа. Из имеющихся береговых укреплений были извлечены надгробия, которые были помещены туда в 50-е годы, когда укрепления строились. Камни были привезены с нескольких кладбищ, которые тогда были в Таллинне, и которые были разрушены”, — объяснил старейшина Кесклинна Владимир Свет.
Все подробности — в видеоинтервью!