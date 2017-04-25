ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Эмари приземлились самые модные истребители в мире

В Эстонию, на авиабазу Эмари прибыли истребители F-35.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin, пишет Лента.

Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.

Самолет также должен поступить на вооружение ряда союзников США, включая ВВС и морскую авиацию некоторых стран НАТО.

В июне 2013 года ВМС США получили первый серийный истребитель F-35C мелкосерийного производства. Самолет с бортовым номером ”CF-6” приписан к 101-й эскадрилье на авиабазе ”Эглин” во Флориде.

Истребитель впервые показали широкой публике на авиашоу AirVenture 2015 в американском штате Висконсин, которое завершается 26 июля, сообщает The North Western. По информации газеты, первые готовые к эксплуатации F-35 предполагается поставить боевым частям авиации Корпуса морской пехоты США в ближайшие недели (передававшиеся ранее в войска машины использовались в учебных целях).