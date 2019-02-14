ФОТО и ВИДЕО DELFI: "В день друзей друзья иногда приезжают друг к другу". Михаил Саакашвили отобедал в Таллинне с Ээриком-Нийлесом Кроссом

”В день друзей друзья иногда приезжают друг к другу в гости. Вот и все”, — пояснил Кросс и отметил, что общие темы у них с Саакашвили были всегда. ”Политика в Эстонии, политика в Грузии, мировая политика”, — перечислил он. Кросс отметил, что помимо прочего они с Саакашвили обсудили возможности нивелирования в странах ”пророссийских сил”.

”Попробуем помочь друг другу в этом вопросе”, — отметил он. На вопрос о том, какими средствами они собираются бороться с этими пророссийскими силами, Кросс ответил, что демократическими. ”Выборами и эффективными кампаниями”, — сказал политик.

По словам Саакашвили, он встречается в Эстонии со своими друзьями и представителями грузинской диаспоры. ”Встречаюсь со своим старым другом Мартом Лааром, которые был главным архитектором экономических реформ в Грузии, со своим старым другом Ээриком и другими эстонскими политиками”, — сказал он Delfi.