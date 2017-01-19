19 января православные христиане Эстонии празднуют Крещение.

18 января, в Крещенский сочельник, в Таллинском кафедральном соборе Александра Невского состоялись праздничные богослужения. После Божественной литургии состоялось освещение воды, которое совершил митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий в сослужении духовенства Александро-Невского собора, сообщает сайт ЭПЦ МП.

Чин Великого освящения воды проводится в день, когда православная церковь отмечает один из главных праздников — Крещение Господне (иначе он называется Богоявлением, потому что при крещении Иисуса Христа в реке Иордан людям были явлены все три лица Святой Троицы). В основе празднования этого дня лежит событие, произошедшее много веков назад, когда Иисус Христос принял Крещение на реке Иордан.

Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, приобретает особые качества и называется "великая агиасма", то есть, святыня.

В четверг освященной воды верующие могут до 19:00 набрать и в столичном районе Ласнамяэ, в Храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница". Днем за водой выстроилась огромная очередь:

Верующие хранят святую воду в течение всего года, освящая ею свои жилища и употребляя с молитвой натощак, ибо, как утверждают, она благоприятно воздействует на душу и тело человека. По традиции после освящения воды в храмах православные выходили крестным ходом и на освящение воды в водоемах.