ФОТО И ВИДЕО DELFI: Третий день суда. Сависаара на скорой доставили в больницу

Сегодня — третий день суда над обвиняемым во взяточничестве экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром. Сегодняшнее заседание должно было стать последним перед летним отпуском, однако обвиняемому стало плохо и было решено вызвать скорую, которая доставила его в больницу, поэтому слушания не состоялись. Следующее заседание должно состояться 8 августа.

В самом начале заседания адвокат Оливер Няэс обратился к судье и сказал, что давление Сависаара утром было 165/98 и учащенный пульс — 118. Врач Сависаара Пеэп Пыддер потребовал вызвать скорую помощь.

Судья согласился и вызвал скорую, так как постановление врачебной экспертизы подразумевает, что при необходимости нужно оказать врачебную помощь.

Позже стало известно, что Сависаара забрали в больницу. По данным Delfi, сегодня Сависаара домой не отпустят. На сколько он останется под присмотром врачей, пока неизвестно.

После заседания Няэс прокомментировал ситуацию:

Что случилось с Эдгаром Сависааром, что ему пришлось вызывать скорую?

Состояние его здоровья ухудшилось настолько, что вызов скорой был неизбежен.

Что это за состояние?

Высокое давление и очень высокий пульс.

Можно ли говорить о тактике затягивания?

Полагаю, что рекомендация скорой не продолжать сегодня заседания подтверждает, что о тактике затягивания речи нет.

На вчерашнем заседании Няэс подверг резкой критике акт экспертизы. Сегодняшний случай подтверждает его критику?

Думаю, да. То, что подобный сегодняшнему инцидент может произойти, было предсказуемо.

Как должен выглядеть процесс, чтобы таких ситуаций больше не повторялось?

Для него это необходимо. Это касается его и, конечно, он хочет в этом участвовать. Хочет видеть, как вершится над ним правосудие. Более точно я не могу сказать, как все это будет происходить. Это будет продиктовано здоровьем Эдгара Сависаара.





В больнице Сависаара навестили также Ольга Иванова и Оудекки Лооне.

Вчерашнее заседание было посвящено ознакомлению с мнением руководителя экспертной комиссии по оценке здоровья подсудимого Марики Вяли и оставило висеть в воздухе много вопросов.

Следует отметить, что вчерашний суд показал, что Сависаару выдерживать многочасовые ”марафоны”, действительно, трудно. За четыре часа он попросил две паузы, а к концу слушаний уже обеими руками поддерживал голову. После слушаний Сависаар признался Delfi, что под конец уже практически спал.