11.06.2017, 21:20

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Тарту утопает после проливного дождя


rus.delfi.ee
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С утра в Тарту была солнечная погода, но после 16 часов начался ливень и гроза. К вечеру же некоторые улицы города затопило дождевой водой.

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