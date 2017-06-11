ФОТО и ВИДЕО DELFI: Тарту утопает после проливного дождя

С утра в Тарту была солнечная погода, но после 16 часов начался ливень и гроза. К вечеру же некоторые улицы города затопило дождевой водой.
Tallinn, Квартира, 81 900 EUR
Tallinn, Квартира, 75 000 EUR
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С утра в Тарту была солнечная погода, но после 16 часов начался ливень и гроза. К вечеру же некоторые улицы города затопило дождевой водой.
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