ФОТО и ВИДЕО DELFI: Танцы вокруг ивы в Хааберсти — защитники дерева не собираются уходить

Несмотря на данное вчера распоряжение уйти от мешающей строительству перекрестка в Хааберсти серебристой ивы сегодня утром к восьми часам, защитники дерева и сегодня на месте. На место событий также прибыла полиция, и народу все прибавляется.

Вчера утром на перекресток в Хааберсти приезжали полицейские вместе с представителем коммунального департамента и дали защитникам природы распоряжение уйти от серебристой ивы. На это последние начали наоборот созывать людей, чтобы вместе воспрепятствовать вырубке дерева. Сегодня утром около 8:45 к иве прибыл полицейский патруль, который проверил ситуацию. Из сказанного ими создалось впечатление, что сейчас дерево все-таки рубить не начнут.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал Delfi, что полицейский патруль ездил на место и, хотя у дерева на самом деле нельзя ставить палатки, больших нарушений не было, так что полиции не пришлось вмешиваться. Но все же проигнорировали данное вчера распоряжение уйти от дерева, поэтому людей пригласят в отделение на беседу. Сейчас дежурящие у дерева люди в понимании полиции совершают нарушение порядка, для воспрепятствования которому полиция имеет право в конце концов использовать и принуждение, что полиция также готова сделать.