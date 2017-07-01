01.07.2017, 13:34

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Танцевальные коллективы и Иво Линна собрались на площади Вабадузе на стихийное выступление

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rus.delfi.ee
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После решения организаторов Праздника танца отменить дневное выступление, некоторые танцевальные группы решили собраться на площади Вабадузе в 14:00, чтобы провести там время и потанцевать.

Оставляющая желать лучшего погода нисколько не пугает молодежь. По их словам, это не протест — они просто хотят "потанцевать вместе как одна большая семья".

К танцорам присоединился и Иво Линна, исполнив вместе с ними песню "Eestlane olen ja eestlaseks jään".

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