ФОТО И ВИДЕО DELFI: Танцевальные коллективы и Иво Линна собрались на площади Вабадузе на стихийное выступление

После решения организаторов Праздника танца отменить дневное выступление, некоторые танцевальные группы решили собраться на площади Вабадузе в 14:00, чтобы провести там время и потанцевать.

Оставляющая желать лучшего погода нисколько не пугает молодежь. По их словам, это не протест — они просто хотят "потанцевать вместе как одна большая семья".

К танцорам присоединился и Иво Линна, исполнив вместе с ними песню "Eestlane olen ja eestlaseks jään".

