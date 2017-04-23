ФОТО И ВИДЕО DELFI: Свободная партия Эстонии выбирает новое правление

Сегодня члены Свободной партии Эстонии собрались в Тарту, в здании Эстонского национального музея, чтобы выбрать новое правление.

На место председателя имеется только один официальный кандидат — Артур Тальвик. На это же место желает баллотироваться и Евгений Криштафович, однако, правление в марте исключило его из партии.

На съезде Свободной партии был еще раз рассмотрен вопрос об исключении из рядов организации Евгения Криштафовича и Марью Силвет, критиковавших партийное руководство, передает rus.err.ee.

Решением правления Силвет была исключена из партии 10 марта, а Криштафович — 23 марта.

Еще раз этот вопрос был рассмотрен на съезде.

Против исключения Криштафовича проголосовали четыре делегата, за — 108, воздержались — 20.

Против исключения Силвет проголосовали лишь два делегата, за — 103, воздержались — 22.