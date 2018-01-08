ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Странные решения в пользу своих". Оппозиция выдвинет вотум недоверия Кадри Симсон

Председатель парламентской фракции Партии реформ Юрген Лиги сказал, что на этой неделе оппозиция выдвинет вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. По всей вероятности, в будущем планируется сделать это и по отношению к Ратасу.

По словам Лиги, реформисты вменяют Симсон ведение политики в пользу своей семьи и партии. "Это выражается в разных темах: от автобусов для свиноводства — до инвестиций. Во всех случаях бросается в глаза, что министр Симсон принимает странные решения и не в состоянии их обосновать так, чтобы опровергнуть сценарий, по которому пользу получают свои", — поведал Лиги. Какую позицию занимает оппозиция по Ратасу? Смотрите на видео!