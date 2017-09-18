ФОТО И ВИДЕО DELFI: Станет ли советская мореходка в Ласнамяэ резиденцией а-ля Central Park

В девяностых посреди ласнамяэского пустыря выросла 12-этажка и стала Морской академией. Но время — вода. И совсем скоро здание из красного кирпича, много лет пустовавшее и горевшее, должно превратиться в ”самый большой жилой дом в Эстонии”, похожий, по задумке архитекторов, на нью-йоркские резиденции, что близ Central Park.

Девелопер придумал для этого дома поэтическое название ”Вега” — как путеводная звезда, благодаря которой в древности путешественники якобы всегда и безошибочно возвращались домой.



В процессе строительства

Корреспонденты Delfi посетили этот пока еще недостроенный объект. На момент съемок в нем было распродано около 40% квартир. Мы изучили его ”от бака до юта, от трюма — до верхней палубы”. Экскурсию нам провела руководитель про продажам Endover Kinnisvara Кристина Штейнле.

Мы стартовали в техническом домике, где надели каски и жилеты — стройка в разгаре — и были ознакомлены с техникой безопасности.

Первым из помещений, куда мы попали, было фойе. В нем — как типичные для такого места почтовые ящики, лифты и стол охранника, так и, например, ”хрустальные” люстры. ”В данном объекте мы использовали максимальное количество зеркал, чтобы визуально он выглядел немножко более шиково”, — объяснила выбор дизайнерского решения Штейнле.

Позже мы поинтересовались у девелопера: два лифта на почти 300 квартир — не мало ли? "Количество лифтов в резиденции "Вега" определялось проектировщиком в соответствии с количеством пользователей и с учетом вместительности и скорости лифтов", — ответили нам.



Фойе

После мы направились в комнату для мероприятий и праздников — с бильярдом и пальмой. ”Тут можно праздновать дни рождения, юбилеи, Новый год”, — объяснили нам назначение следующего помещения. Использовать его смогут все жильцы — заранее забронировав время.



Банкетный зал

А потом мы пошли в баню, где можно будет попариться вениками и полежать в джакузи вдесятером. Кристина обратила наше внимание на банное окошечко, в которое пока, правда, видны в основном строительные леса.



Баня и джакузи

Я росла во времена, когда полы следующей комнаты еще полировали клешами будущие моряки. Она вызвала у меня белую зависть: ”космические” кресла, яркие пуфики и широкая плазма. Следить за тем, что в ней происходит, будет камера.



Детская

Перешагивая через провода и инструменты, мы поднялись выше, и оказались в типичной трехкомнатной квартире. ”Она уже мебелирована — можно заезжать”, — заинтриговала нас Кристина. Справа — гостиная и открытая кухня. Слева — ванная комната с туалетом и душем. ”Тут добавлено немного гламура, который мы взяли, прежде всего, из нью-йоркской архитектуры. И даже фасад будет похож больше на стиль, взятый у домов с Central Park”, — объяснила наш "экскурсовод" и добавила, что внутри — в основном скандинавский стиль.

Посетили мы и ”типичную двушку” стоимостью около 70 тысяч. Со всей мебелью и декором ее стоимость составит более сотни тысяч евро.



Типичная комната

Балконов в квартирах, в которых мы успели побывать, нет. Они — на верхних этажах. Но зато есть будущая терраса. С крыши бывшего вуза действительно открывается впечатляющий панорамный вид на Ласнамяэ. ”Будут террасы приватные, будут — общие, — пояснила Штейнле планы архитекторов. — Можно будет делать барбекю, загорать в хорошую погоду, а в такую, как сегодня — кутаться в пледы”.

Праздник стропил запланирован на весну.

Сколько стоят самые дорогие квартиры в резиденции? Каковы общие тенденции на столичном рынке недвижимости? Смотрите видео Delfi!











