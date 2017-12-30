ФОТО И ВИДЕО DELFI: Ректора ТУ Волли Кальма проводили в последний путь

В субботу, 23 декабря, скоропостижно скончался ректор Тартуского университета (ТУ) Волли Кальм. Сегодня его провожают в последний путь.

Во время катания на лыжах 64-летнему Кальму стало плохо, он упал, передает rus.err.ee.

Волли Кальм родился 10 февраля 1953 года в Вяндра, в 1976 году окончил Тартуский университет по специальности геология, в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию по геологии.

С 1981 года Волли Кальм работал на биолого-географическом факультете в Институте геологии Тартуского университета, в 1998-2003 был проректором по учебной части Тартуского университета, с 2012 года профессор Волли Кальм был ректором ТУ, а в марте 2017 года был повторно переизбран ректором вуза.

В 2005 году Волли Кальм был награжден Орденом Белой звезды IV степени.