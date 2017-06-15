ФОТО и ВИДЕО DELFI: Ратас прибыл в Берлин на встречу с Ангелой Меркель

В рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Завтра Ратас встретится в Париже с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.