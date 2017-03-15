ФОТО и ВИДЕО DELFI: Председателем правления ERR избран экс-руководитель Postimees

Совет Эстонского национального радиовещания (ERR) избрал новым председателем правления бывшего руководителя Postimees Эрика Роозе.

Начавшееся в 17 часов внеочередное заседание продолжалось около трех часов.

Из десяти членов совета присутствовали семь, двое участвовали посредством Skype. Отсутствовал член совета Март Луйк, который не мог участвовать в выборах, поскольку сам претендовал на должность председателя правления. Для избрания нового руководителя нужны голоса семи членов совета ERR.

Ни одного из кандидатов на месте не было.

21 февраля совет ERR выбрал трех кандидатов в председатели правления, с которыми начали проводить собеседования: член совета ERR Март Луйк, бывший руководитель Postimees Эрик Роозе и бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер.