ФОТО И ВИДЕО DELFI: Праздничная ностальгия и никакой политики. В Ыйсмяэ открылась выставка новогодних открыток из Эстонии и СССР

Всего в рамках выставки представлено около 1500 открыток 20 века, начиная с 30-х годов. Саар отметил, что открыток на самом деле еще больше, просто не все они поместились. Большую часть выставки составляют открытки советского времени, изданные в ЭССР и СССР.

Конечно же, советские открытки отличаются от тех, что были выпущены в 30-х годах в свободной Эстонии. Например, на советских открытках, по крайней мере послевоенного периода, нет изображения бутылок и бокалов с шампанским. Отличаются между собой и открытки из ЭССР и других регионов союза — у эстонских есть свой особенный стиль.

К сожалению, если у вас в гараже или на антресоли остались залежи советских открыток, то разбогатеть на коллекции не удастся. По крайней мере, это будет не так легко. Саар отметил, что в Эстонии на старых открытках заработать сложно, так как у нас ими никто особо не интересуется. Тем не менее, они представляют большой интерес для иностранцев, так что счастье можно попытать на иностранных сайтах аукционов.

Насладиться выставкой ярких праздничных открыток можно в магазине "Аист" по адресу Эхитаяте теэ, 109б в Таллинне.