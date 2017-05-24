ФОТО И ВИДЕО DELFI: После встречи с Ратасом Корб принял решение покинуть должность министра

Премьер-министр Юри Ратас вызвал к себе министра государственного администрирования Михаила Корба в связи с его заявлениями о том, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. После встречи Корб сообщил, что покидает должность министра.

Корб сказал журналистам, что принял решение покинуть должность министра, чтобы избежать напряжения в коалиции. Ратас добавил, что он уважает решение Корба.

По словам Ратаса, новый министр государственного администрирования будет назначен из политиков Центристской партии.

Хотя Корб уже успел взять свои слова обратно, но его высказывание вызвало бурную реакцию среди политиков коалиционных и оппозиционных партий. Некоторые из них считают, что Корб должен покинуть должность министра.

Напомним, что при встрече с ветеранами в Хаапсалу Михаил Корб сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. ”Я… скажу, быть может, неприятную с точки зрения эстонцев фразу, но я не поддерживаю членство в НАТО”, — заявил тогда министр.