ФОТО И ВИДЕО DELFI: Под Таллинном штурмовики США отрабатывают приземление и взлет

Сегодня, 10 августа, штурмовики десятого авиаподразделения национальной гвардии Мэриленда США A-10 отрабатывают приземление и взлет на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете под Таллинном.

Учения начнались с вертолетного десанта военнослужащих боевой группы НАТО на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете, штурмовики A-10 прибыли с базы Эмари и после отработки приземления возьмут курс назад, сообщили из главного штаба Сил обороны.

На авиабазе Эмари в это же время проводятся совместные киберучения Baltic Jungle национальной гвардии Мэриленда и Сил обороны Эстонии.

Участок шоссе на отрезке 5,8 — 8,5 км закрыт для движения с 10 до 16:30. Возможность проезда обеспечена для оперативного транспорта и для местных жителей. Организован проезд и для общественного транспорта, однако возможны отставания от расписания. Остальной транспорт направлен в объезд.

Для обеспечения безопасности учений на расширенном участке шоссе вводится временная зона риска, в которую посторонние лица не допускаются.