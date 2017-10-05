ФОТО и ВИДЕО DELFI: Почувствуйте себя кинозвездой в Эстонском музее кино

Пройдя по красной дорожке нового Музея кино в Таллинне, каждый может почувствовать себя кинозвездой, рассказывает Eesti Päevaleht.

На территории замка Маарьямяэ появилась большая и впечатляющая красная дорожка, освежаемая прожекторами и ведущая к новому зданию, покрытому металлом со ржавчиной. Там расположен новейший таллиннский музей — Эстонский музей кино.

Как таковой Эстонский музей кино был основан 4 октября 2006 года при Эстонском историческим музеем. Своего дома у Музея кино до сих пор не было и выставки проводились в помещениях исторического музея. В рождении музея важную роль сыграла инициативная группа, созданная к 100-летию эстонского кинематографа (2012 год).

Вместо единичных известных реликвий из фильмов акцент в постоянной экспозиции музея, которая наконец обрела дом, сделан на информирование посетителей о деятелях эстонского кино и о кинопроизводстве.

”Начальные знания о кино сейчас более необходимы, чем раньше. Нужно, чтобы и дошкольники, и гимназисты, приходя в наш музей, получали целостную картину того, что такое кинопроизводство, — говорит руководитель Музея кино Мария Манг. — Если текст можно написать одному, то фильм — это коллективная работа”.

Первая постоянная выставка в Музее кино — ”Дубль первый” — посвящена процессу производства фильмов, показывает все его этапы.

В выставочном здании Музея кино построены помещения с арочными потолками. В первом посетителей встречает печатная машинка. Этот зал посвящен идее. Второй зал рассказывает о продаже идеи. За этим следует рассказ о приемах, игре актеров, гриме и, конечно, монтаже.

На верхнем этаже музея находится комната иллюзий: мощные чудо-машины с медными деталями переносят посетителей во времена, когда мужчины ходили в цилиндрах, а дамы — в длинных платьях.

”Человек всегда хотел заставить картинки двигаться, — говорит педагог музея Кристи Паатси. — У нас построены увеличенные версии машин, с помощью которых в прошлом люди добивались решения этой задачи”.

У первой постоянной выставки 10 кураторов, и в их числе есть те, кто имеет непосредственное отношение к кино например, режиссер Яак Килми, художник Катрин Сипельгас и режиссер Катрин Маймик.

Музей кино уже открыт для посещений, но торжественное мероприятие по случаю открытия пройдет 27 октября. Находящийся в Маарьямяэ Эстонский исторический музей откроют целиком в обновленном виде в феврале 2018 года в рамках празднования столетия республики.