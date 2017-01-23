Сегодня в Эстонию с официальным визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко. Еще до его приезда в аэропорту висели флаги Украины, и прибытия президента ждали полицейские и снайперы, которые будут его охранять.

Порошенко встретился в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд. В 13:00 состоялась президентская пресс-конференция.

Керсти Кальюлайд в своем обращении отметила, что санкции с России нельзя снимать до того, как будут выполнены все пункты Минских соглашений.

Петр Порошенко поблагодарил Эстонию за помощь в восточно-украинском кризисе и ее вклад в поддержку безвизового режима Украины с ЕС. Президенты также обсудили первые шаги и план действий на время председательства Эстонии в ЕС.

Порошенко также поблагодарил саму Кальюлайд и пригласил ее совершить ответный визит на Украину.

Смотрите запись пресс-конференции:

Порошенко встретится с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Эйки Нестором.

На встрече будут обсуждаться эстонско-украинские отношения, ситуация в Восточной Украине, процесс реформ и интерграция с Евросоюзом, а также председательствот Эстонии в ЕС.

”Украина есть и остается важным для Эстонии партнером, судьба которого для нас имеет немаловажное значение и в благополучие которого мы вносим свой максимальный вклад, будь то оборонное и экономическое сотрудничество между двумя странами, поддержка украинских реформ или введение безвизового режима с Европейским союзом”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

”Однако крайне важным является мирное разрешение конфликта на востоке Украины, во имя которого Эстония сделает все от нее зависящее и во время председательства в Совете Европейского союза”.