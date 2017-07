ФОТО И ВИДЕО DELFI: От Эстонии до Закавказья. В Таллинне открылся культурный фестиваль ЛГБТ+

В четверг вечером в Таллинне в кинотеатре ”Артис” состоялось торжественное открытие культурного фестиваля ЛГБТ+ Baltic Pride.

Пресс-секретарь эстонского ЛГБТ-сообщества Бригитта Давидянц рассказала Delfi о целях мероприятия, об его участниках, о радостях и горестях людей нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о том, не боятся ли они провокаций и агрессии со стороны недружелюбно настроенных. По ее словам, жители Эстонии стати гораздо толерантнее, но проблем, требующих решения, еще много.

По словам организаторов, этот прибалтийский фестиваль проходит в девятый раз, в Эстонии — в третий. ”Нынешний фестиваль во многом состоялся благодаря волонтерам и спонсорам. А также партнерам из Латвии и Литвы. Всем огромное спасибо!” — сказала во ступительной речи одна из организаторов Baltic Pride Марет Ней.

Корреспондент Delfi посетила открытие фестиваля. По ее словам, холл кинотеатра был забит забит под завязку. Мероприятие посетили не только жители Эстонии, но и множество иностранцев.

После вступительного слова организаторов состоялся показ короткометражки "Who is This Wo/Man", посвященной вопросам трансгендеров, далее последовал скромный фуршет.

Кончился первый день фестиваля киносеансом. Фильм ”Becoming Ann-Christine” ("Стать Анн-Кристин") — о шведском пасторе, решившемся на операцию по смене пола с мужского на женский, о сопутствующих этому проблемах и личных переживаниях.

По словам нашего корреспондента, на мероприятии царила очень позитивная и дружелюбная атмосфера.

На фестивале, который пройдет с 6-го по 9-е июля, состоятся кинопоказы, выставки, мастер-классы, будет организован пикник, пройдут экскурсии, раскрывающие историю ЛГБТ+, а также ряд развлекательных мероприятий, сообщает Эстонское ЛГБТ-сообщество.

Главное место в проведении фестиваля займет конференция, которая будет посвящена теме сотрудничества представителей ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалов в борьбе за построение гуманного общества. Также будет затронута тема взаимоотношения поколений и рассмотрены юридические аспекты законов, влияющих на жизнь ЛГБТ-людей в Эстонии.

Основным мотивом нынешнего фестиваля Baltic Pride 2017 является осмысление понятия ”ВМЕСТЕ”, что обозначает сплоченность, совместную деятельность, и отношение к процессу воспитания и взросления личности.

Кульминацией фестиваля станет бесплатный концерт под открытым небом, в котором примут участие популярные эстонские исполнители. Концерту предшествует праздничное шествие. Цель шествия — показать, что члены ЛГБТ+ сообщества разные и разнообразные, и придать уверенности в себе ЛГБТ-людям. Марш позволит напомнить о том, что совсем недавно члены ЛГБТ+ сообщества были лишены многих прав.

Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в 2009 году в Латвии. Данный фестиваль — плод совместной работы представителей всех трех балтийских стран, и в этом году он пройдет в Таллинне уже в третий раз. Вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, на фестиваль приглашаются все, кому интересна ЛГБТ-культура, а также те, кто хочет её поддержать.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

9-й ЛГБТ+ ФЕСТИВАЛЬ BALTIC PRIDE

6-9 июля 2017

6 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Открытие выставки ”Who is this Wo/Man”

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30

Открытие 9 ЛГБТ+ фестиваля Baltic Pride

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 18:30

На эстонском и английском языках

Мастерская творческого письма

Pride House (бульвар Каарли, 5) / 16:00

На эстонском языке. Участие — по предварительной регистрации.

Киносеанс: ”Becoming Ann-Christine” (реж. Хелена Исакссон Бекк, Швеция). После — обсуждение.

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00

На шведском языке с английскими субтитрами

7 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man”

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22

Конференция "ЛГБТ+ сообщество: вместе — в прошлом, настоящем и будущем".

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Тоомпуйестеэ, 27) / 10–17

На эстонском, английском, русском языках, а также на языке жестов. Участие — по предварительной регистрации.

Киносеанс: ”Listen to me: Untold Stories Beyond Hatred” (реж. Гарик Газаре, Армения). После — обсуждение.

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 19:00

На армянском с английскими субтитрами

Праздник-разогрев

X-baar (Татари, 1) / 22:00

8 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man”

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / 10-22

Pride-шествие

улица Виру / 13:00

При содействии Tallinn Pride

Концерт на открытом возвухе

Площадь перед кинотеатром Sõprus / 15:00

Афтер-пати Baltic Pride

Место выясняется / 22:00

9 ИЮЛЯ

Pride House

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 12-19

На эстонском и английском языках

Выставка ”Who is this Wo/Man” / 10-22

Кинотеатр Artis (бульвар Эстония, 9) / ?

День открытых дверей христиан-геев

Информационный центр Baltic Pride (бульвар Каарли, 5) / 11-14

На эстонском, русском, английском и финском языках

Семейный пикник

Парк Хирве, если погода плохая — Pride House (бульвар Каарли, 5) / 12:00

На эстонском, русском и анлийском языках

ЛГБТ+ экскурсия по городу

Эстонское ЛГБТ-сообщество (бульвар Каарли, 5) / 15:00

На эстонском и английском языках. Участие — по предварительной регистрации.