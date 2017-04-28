ФОТО И ВИДЕО DELFI: Обвиняемый в убийстве Таранкова получил 9 с половиной лет тюрьмы

28 апреля решением Пярнуского уездного суда 36-летний Юрий Воробей был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова и получил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев.

По оценке прокуратуры, Воробей убил Таранкова преднамеренно и сознательно. Государственный обвинитель требовал для подсудимого наказания в виде лишения свободы сроком на семь лет и девять месяцев, однако сегодня судья сообщил, что суммарное наказание за предумышленное убийство и незаконное обращение с огнестрельным оружием и прицелом ночного видения составит десять с половиной лет. Судья отметил, что данное наказание все же ниже среднего по подобного рода преступлениям. В качестве смягчающего обстоятельства было принято во внимание то, что Воробей совершил убийство под воздействием угроз и что позже раскаялся в содеянном и полностью признал вину.

Отправной точкой отсчета отбытия наказание является 22 декабря 2016 года, когда Воробей был заключен под стражу. Кроме того, ему придется возместить судебные издержки, в том числе принудительное взыскание в размере более 1100 евро, а также расходы на проведение экспертизы на сумму более 5600 евро.

В течение 15 дней можно обжаловать сегодняшнее решение суда в Таллиннском окружном суде.