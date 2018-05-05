ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Нашли две гильзы от АК". Как прошла самая грандиозная толока страны на Штромке

Сегодня, в субботу, в Эстонии — день большой уборки. Тысячи людей добровольно принимают в нем участие, но самая масштабная толока прошла на Штромке в столичном районе Пыхья-Таллинн.

Жители столичного района Пыхья-Таллинн дружно вышли к морю. Но не выпить пива, и не поесть шашлыка. Сегодня они бесплатно, за идею, так сказать, машут метлами, гнут спины, собирая мусор, и, не жалея живота своего, делают все возможное, чтобы приблизить это место к райскому уголку. Подобные толоки сегодня проходят по всей стране, но тут — самая грандиозная.

Корреспондент Delfi посетила это мероприятие, пообщалась с его участниками и выяснила, как все прошло.

Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, районная управа благодарна всем добровольцам, готовым внести свой вклад в наведение порядка в нашем районе.