05.05.2018, 14:36

ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Нашли две гильзы от АК". Как прошла самая грандиозная толока страны на Штромке

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День полезных дел "Сделаем!"
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Видеооператор: Прийт Симсон
Видеооператор: Прийт Симсон
EST 17

Сегодня, в субботу, в Эстонии — день большой уборки. Тысячи людей добровольно принимают в нем участие, но самая масштабная толока прошла на Штромке в столичном районе Пыхья-Таллинн.

Жители столичного района Пыхья-Таллинн дружно вышли к морю. Но не выпить пива, и не поесть шашлыка. Сегодня они бесплатно, за идею, так сказать, машут метлами, гнут спины, собирая мусор, и, не жалея живота своего, делают все возможное, чтобы приблизить это место к райскому уголку. Подобные толоки сегодня проходят по всей стране, но тут — самая грандиозная.

Корреспондент Delfi посетила это мероприятие, пообщалась с его участниками и выяснила, как все прошло.

Традиционный субботник на Штромке проходит в рамках месяца благоустройства в эту субботу, 5 мая с 10.30 до 14.00. В толоке приняли участие сотни добровольцев и десятки команд, представляющие различные учреждения, фирмы, организации и учебные заведения.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, районная управа благодарна всем добровольцам, готовым внести свой вклад в наведение порядка в нашем районе.

Нынешний субботник на Штромке отличается от предыдущих тем, что на этот раз решено целиком сосредоточиться на уборке пляжа. Также в программе оповещение участников толоки о проекте Европейской Комиссии ”БЛАСТИК”, главная цель которого — не допустить попадания пластикового мусора в Балтийское море.

Участников акции поприветствовали вице-мэр Таллинна Зюлейха Измаилова, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд и представитель администрации Санкт-Петербурга Иван Серебрицкий. Перед началом толоки участники образовали на песке символ ”100”, посвящая свою добровольную работу столетию нашей страны.

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Также были розыгрыши призов, тематические игры и викторины. Главный приз — прогулка на яхте по Таллиннскому заливу. Свои призы выставили Морской музей Эстонии, спортивный центр Сыле, спртклуб Ревал Спорт, Кока-Кола Ээсти и другие фирмы.

По окончании работ участников толоки угостили супом. Собравшихся развлекали популярный ансамбль ”Апельсин”, а в роли конферансье выступили Рейго Ахвен и Наташа Бычкова.

Толоку на Штромке организовали управа Пыхья-Таллинна и Таллиннский департамент окружающей среды. Мероприятие финансируется из бюджетов европейского проекта ”БЛАСТИК” и Департамента окружающей среды.

Месячник благоустройства проводится в Таллинне уже в 27-й раз, начиная с 1991 года.

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