ФОТО И ВИДЕО DELFI: На стадионе ”Калев” под дождем вовсю готовятся в Молодежному празднику песни и танца

Сегодня началась неделя XII Молодёжного праздника песни и танца, в течение которой в Таллинн прибудут около 37 000 участников и десятки тысяч зрителей. Молодежь уже прибывает в столицу, поэтому приготовления — в самом разгаре.

Более чем 19 000 молодых людей будут размещены во время праздничной недели в школьные здания по всему Таллинну.

С завтрашнего дня на стадионах и репетиционных площадках Таллинна начнут репетиции около 8 500 танцоров и гимнастов. В пятницу в Таллинн приедут участники певческого праздника. Помимо местных хоров и танцевальных коллективов, на празднике также присутствуют 17 танцевальных коллективов из других стран. Хоры будут как из соседних к Эстонии стран, так и издалека, например, из Америки, Канады и Украины. В танцевальном празднике примет участие один иностранный коллектив, который приедет из Риги.