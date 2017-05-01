01.05.2017, 17:00

ФОТО и ВИДЕО DELFI: На площади Вабадузе в Таллинне отметили 1 мая

 (18)
rus.delfi.ee
EST

В понедельник профсоюзы организовали на площади Вабадузе мероприятие для всей семьи. Его цель — обратить внимание на вопросы здоровья работников, например, на безопасность труда и оплату больничного. С речью выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

”Когда радуются трудящиеся, то и правительство празднует с вами”, — сказал премьер. Ведущим праздника был актер Николай Бенцлер, публику развлекала группа ”Пыхья-Таллинн”. Помимо премьер-министра поприветствовал собравшихся также и Эйки Нестор.

Присутствовали на мероприятии и представители сильнейших профсоюзов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии