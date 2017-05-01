ФОТО и ВИДЕО DELFI: На площади Вабадузе в Таллинне отметили 1 мая

В понедельник профсоюзы организовали на площади Вабадузе мероприятие для всей семьи. Его цель — обратить внимание на вопросы здоровья работников, например, на безопасность труда и оплату больничного. С речью выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

”Когда радуются трудящиеся, то и правительство празднует с вами”, — сказал премьер. Ведущим праздника был актер Николай Бенцлер, публику развлекала группа ”Пыхья-Таллинн”. Помимо премьер-министра поприветствовал собравшихся также и Эйки Нестор.

Присутствовали на мероприятии и представители сильнейших профсоюзов.

Юри Ратас в своей речи подчеркнул важность сотрудничества между профсоюзами и правительством и поздравил жителей страны с Днем труда. По словам премьера, надо быть здоровым на радость друзьям и близким.