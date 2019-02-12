ФОТО и ВИДЕО DELFI: Лайне Рандъярв избрали старейшиной волости Виймси

Коалиция представила в качестве кандидата на пост волостного старейшины входящую в Партию реформ Лайне Рандъярв, а также Антс Эрм представил в качестве кандидата баллотировавшегося в рядах EKRE Ханнеса Вырно.

На тайном голосовании Рандъярв набрала 13 голосов, а Ханнес Вырно — 5.

Волостная управа по-прежнему будет состоять из четырех членов. Заместителями волостного старейшины назначили Маргуса Круузимяги и Аннику Вайкла. Должность уходящего заместителя Янека Муракаса останется вакантной, пока не найдут нового заместителя.

До Рандъярв волостью Виймси руководил ее однопартиец Сийм Каллас, который решил посвятить себя выборам в Рийгикогу.