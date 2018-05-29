ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию

В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.

Студия печати и изготовления бумаги Labora находится на улице Лаборатоориуми в Старом городе. Из маленького уютного дворика по узкой каменной лесенке мы попадаем в подвал здания, где находится мастерская по изготовлению бумаги.

Основатель студии и графический дизайнер Нестор Лютюк рассказывает, что сам процесс изготовления, хоть и немного модернизирован, благодаря доступности современной техники, но в все же недалеко ушел от того, каким он был в старину.

Если сегодня бумага, которой мы пользуемся каждый день, изготавливается из древесины, то в Средние века для этого использовался совершенно другой материал — хлопок. Сделать бумагу можно и из другого сырья — из льна, абаки (текстильного банана) и даже крапивы, которая придает бумаге зеленоватый оттенок. В студии даже есть банка с измельченными эстонскими кронами! С их добавлением в бумаге появляются блестящие вкрапления.