29.05.2018, 13:14

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию

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Андрей Данило
Андрей Данило
Яанус Ленсмент
Яанус Ленсмент
Фото и видео
EST

В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.

Студия печати и изготовления бумаги Labora находится на улице Лаборатоориуми в Старом городе. Из маленького уютного дворика по узкой каменной лесенке мы попадаем в подвал здания, где находится мастерская по изготовлению бумаги.

Основатель студии и графический дизайнер Нестор Лютюк рассказывает, что сам процесс изготовления, хоть и немного модернизирован, благодаря доступности современной техники, но в все же недалеко ушел от того, каким он был в старину.

Если сегодня бумага, которой мы пользуемся каждый день, изготавливается из древесины, то в Средние века для этого использовался совершенно другой материал — хлопок. Сделать бумагу можно и из другого сырья — из льна, абаки (текстильного банана) и даже крапивы, которая придает бумаге зеленоватый оттенок. В студии даже есть банка с измельченными эстонскими кронами! С их добавлением в бумаге появляются блестящие вкрапления.

Процесс изготовления бумаги начинается с того, что используемый материал нужно разделить на волокна. Если в старину материал разбивали на волокна с помощью палок, что занимало много времени, то в наши дни на помощь приходит машина под названием голландер (Hollander beater) — пара часов, и масса волокон готова!

Затем полученная масса растворяется в воде, после чего ее нужно оттуда достать, положить под пресс и высушить. Придать листу правильную прямоугольную форму помогает специальная форма с рамкой. На ней есть ”водяной знак” Tallinna Paber, который остается тисненым на готовом листе.

Из формы прямоугольная масса волокон перекладывается на фетр, сверху кладется металлический лист, а затем все идет под пресс. Далее листы вывешивают сушиться на несколько дней — срок зависит от материала, из которого были изготовлены листы. И бумага готова!

ТОП

На такой бумаге можно печатать много всего — от визиток до книг. Возможно, вы видели открытки Labora в эстонских книжных магазинах. Наряду с просто красивыми открытками там есть и поистине необычные — с семенами полевых цветов или тимьяна. Как говорит Нестор, часто открытки заканчивают свое существование в мусорной корзине, а тут она продолжит радовать получателя уже в виде цветов.

Смотрите видео, где Нестор Лютюк более подробно рассказывает о процессе изготовления бумаги и его истории.

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