ФОТО и ВИДЕО DELFI: "Если мы забываем прошлое, то оно может повториться". Бывшие тюремные камеры КГБ ждут посетителей

В субботу, 22 июля, состоялось открытие бывших тюремных камер КГБ, которые находятся подвале дома по адресу Пагари 1. На открытии присутствовал министр внутренних дел Андрес Анвельт, по словам которого важно никогда не забывать историю, чтобы она не повторилась.

Построенное в 1912 году в качестве жилого дома, здание на улице Пагари играет важную роль в новейшей истории Эстонии. После провозглашения Эстонской Республики в здании несколько раз собиралось Временное Правительство, во время Освободительной войны и последовавшей за ней независимости в здании располагалось Военное министерство и Главный штаб вооруженных сил. В 1941 году Народный комиссариат внутренних дел ЭССР построил в подвале тюремные камеры. И хотя тюрьму использовали только до 1950-х годов, происходившее там до сих пор живет в памяти людей, сообщается в пресс-релизе.