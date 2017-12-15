15.12.2017, 15:43

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Ekspress Meedia и Отт Тянак заключили договор о сотрудничестве


rus.delfi.ee
EST

Сегодня Ekspress Meedia и гонщик Отт Тянак подписали договор о сотрудничестве сроком на два года. В результате читатели Delfi и Eesti Päevaleht будут получать еще более оперативную и точную информацию о деятельности и успехах эстонского гонщика, пишет Delfi Sport.

Тянак продолжит вести уже ставший популярным блог на портале Delfi, а наши журналисты продолжать освещать ралли прямиком с места событий.

Тесное сотрудничество Тянака и Ekspress Meedia началось в этом сезоне, и лого нашего портала было размещено на комбинезоне спортсмена. Успешный молодой гонщик родом с Сааремаа несколько раз давал live-интервью в редакции через Facebook и отвечал на вопросы читателей.

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