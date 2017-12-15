ФОТО И ВИДЕО DELFI: Ekspress Meedia и Отт Тянак заключили договор о сотрудничестве

Сегодня Ekspress Meedia и гонщик Отт Тянак подписали договор о сотрудничестве сроком на два года. В результате читатели Delfi и Eesti Päevaleht будут получать еще более оперативную и точную информацию о деятельности и успехах эстонского гонщика, пишет Delfi Sport.

Тянак продолжит вести уже ставший популярным блог на портале Delfi, а наши журналисты продолжать освещать ралли прямиком с места событий. Тесное сотрудничество Тянака и Ekspress Meedia началось в этом сезоне, и лого нашего портала было размещено на комбинезоне спортсмена. Успешный молодой гонщик родом с Сааремаа несколько раз давал live-интервью в редакции через Facebook и отвечал на вопросы читателей.