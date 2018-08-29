ФОТО и ВИДЕО DELFI: Доза умиления! В рамках акции "Будь другом" Таллиннскому приюту для животных передали более 6000 евро

По словам Тобиас, руководство приюта было приятно поражен суммой пожертвований и планирует потратить деньги на медицинскую помощь животным и специальные корма. На данный момент в приюте проживает 16 собак, более 300 кошек, 2 кролика и 1 попугай.

Сбор пожертвований инициировали активисты Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна, акция проходила в сотрудничестве с районной управой, а деньги приюту передал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

”Благотворительная кампания превзошла наши самые смелые ожидания. Я благодарю всех добровольцев и жертвователей. Надеюсь, что в результате этой кампании информация о приюте и о необходимости защищать права животных дошла до людей. Уверен, что благодаря нашим юным добровольцам питомцы приюта найдут новый дом и любящих хозяев. Я очень благодарен за возможность участвовать в этой кампании в качестве добровольца”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.