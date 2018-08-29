29.08.2018, 18:10

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Доза умиления! В рамках акции "Будь другом" Таллиннскому приюту для животных передали более 6000 евро

 (7)
Видео: Рауно Вольмар
 
Александра Матвеева
 
EST 21

29 августа Таллиннскому приюту для животных на Пальясааре было передано более 6300 евро, собранных в рамках акции "Будь другом". 47 килограмм монет и конверт с купюрами (в том числе и иностранными) были вручены руководителю приюта Эве Тобиас.

По словам Тобиас, руководство приюта было приятно поражен суммой пожертвований и планирует потратить деньги на медицинскую помощь животным и специальные корма. На данный момент в приюте проживает 16 собак, более 300 кошек, 2 кролика и 1 попугай.

Сбор пожертвований инициировали активисты Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна, акция проходила в сотрудничестве с районной управой, а деньги приюту передал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

”Благотворительная кампания превзошла наши самые смелые ожидания. Я благодарю всех добровольцев и жертвователей. Надеюсь, что в результате этой кампании информация о приюте и о необходимости защищать права животных дошла до людей. Уверен, что благодаря нашим юным добровольцам питомцы приюта найдут новый дом и любящих хозяев. Я очень благодарен за возможность участвовать в этой кампании в качестве добровольца”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


До 2500 евро в год за страховку! Таксисты подозревают страховщиков в картельном сговоре

29.08.2018
В редакцию русского Delfi обратился таксист Владислав. Мужчина недоволен новыми — повышенными — ценами на страховку такси и подозревает, что фирмы сговорились. Страховщики и ведомства объяснили свое видение ситуации.
Подробнее

Кристина Каллас: президент является большой сторонницей того, чтобы русские и эстонцы учились в одних школах

29.08.2018
Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас верит в то, что русские и эстонцы скоро будут учиться вместе, сообщая, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд всячески поддерживает эту идею. Определять, какой процент в классах должны составлять эстонцы, а какой — русские, на уровне законодательства Каллас считает лишним.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО DELFI: Доза умиления! В рамках акции "Будь другом" Таллиннскому приюту для животных передали более 6000 евро

29.08.2018
29 августа Таллиннскому приюту для животных на Пальясааре было передано более 6300 евро, собранных в рамках акции "Будь другом". 47 килограмм монет и конверт с купюрами (в том числе и иностранными) были вручены руководителю приюта Эве Тобиас.
Подробнее

ФОТО: Самый охраняемый парк в Эстонии: в саду Канути проводят время преимущественно охранники и полиция

29.08.2018
Если какой-нибудь турист сегодня после обеда попал в Таллинне в сад Канути, он мог даже испугаться: помимо полиции там можно было увидеть как минимум пять охранников.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение

29.08.2018
Тартуский университет сегодня по соглашению сторон со дня прекратил трудовой договор с директором университетской библиотеки Мартином Халликом, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения.
Подробнее

Сергей Метлев: проблема молодежных банд в столице может усугубиться из-за образования пригородных гетто

29.08.2018
Террор таллиннских молодежных банд в центре внимания. Будучи помощником полицейского с большим опытом, я сталкиваюсь с этой проблемой годами — проблема старая, но будущее может быть еще мрачнее.
На наших глазах появляется монстр, которому нравится поджигать автомобили, бросать камни в полицейских или пожарных и на совершеннолетие приобретать незаконное оружие. И имя ему — пригородное или окраинное гетто.
Подробнее

ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила нарвский завод Aquaphor

29.08.2018
В рамках рабочего визита в Нарву президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила завод по производству фильтров для воды Aquaphor. Президент пообщалась с руководством завода, а потом ознакомилась с процессом по производству фильтров.
Подробнее

Русские школы готовятся к новому учебному году. Учителей не хватает, число учеников снижается, зарплаты растут

29.08.2018
В преддверии нового учебного года мы решили выяснить, какова ситуация с подготовкой к нему в русских школах республики. На вопрсоы Delfi отвечала специалист Министерства образования и науки ЭР Елена Земскова.
Подробнее