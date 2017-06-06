ФОТО и ВИДЕО DELFI: Центристы утвердили кандидатуру Яака Ааба на пост министра госадминистрирования

На сегодняшнем заседании правления Центристской партии, которое было созвано по предложению лидера партии Юри Ратаса, единогласно было решено утвердить на пост министра государственного администрирования Яака Ааба.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, у Яака Ааба за плечами огромный опыт работы как на уровне местного самоуправления, так и на министерском уровне — в свое время он являлся главой министерства социальных дел, сообщает пресс-служба Центристской партии.

Лидер центристов отметил также, что Ааб должен будет сложить с себя полномочия генерального секретаря партии, поэтому уже в понедельник, 12 июня, правление партии соберется вновь, чтобы обсудить возможных кандидатов на эту должность.

Яак Ааб за свою политическую карьеру успел проработать как на посту мэра Выхма, так и директором Союза городов. В период с 2005 по 2007 годы Ааб являлся министром социальных дел, а с 2007 по 2011 являлся депутатом Рийгикогу.

Бывший мминистр государственного администрирования Михаил Корб принял решение покинуть должность министра, чтобы избежать напряжения в коалиции. При встрече с ветеранами в Хаапсалу Михаил Корб сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Хотя он взял свои слова обратно, но его высказывание вызвало бурную реакцию среди политиков коалиционных и оппозиционных партий.