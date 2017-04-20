ФОТО и ВИДЕО DELFI: Боевая группа НАТО собралась на торжественное построение в Тапа

Около 1500 служащих сил обороны Великобритании, Франции и Эстонии собрались в военном городке Тапа на торжественное построение по случаю начала службы прибывшей в Эстонию боевой группы НАТО.

К 15 часам на мероприятие прибыла президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она поприветствовала прибывших в Эстонию союзников. Кальюлайд отметила, что им тут очень рады. Также президент добавила, что союзники сами вершат историю, а также что сегодня военнослужащие стоят в том уголке Европы, где в советское время многих убивали и вынудили сбежать. Поскольку в Эстонию прибыли союзники как из Великобритании, так и из Франции, президент коротко поприветствовала их и на французском.

Министр обороны Маргус Цахкна также был рад приветствовать союзников в Тапа. Он отметил, что это действительно важный момент, и для него — личный. Цахкна вспомнил, как бабушка и дедушка рассказывали ему о массовых репрессиях и войне.

Министр обороны Британии Майкл Фэллон сказал, что британские солдаты в Тапа чувствуют себя хорошо.

В 15:45 началась пресс-конференция министров обороны Эстонии, Великобритании и Дании.