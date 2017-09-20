ФОТО И ВИДЕО DELFI: Без наркоманов, но с журналистами. На Ситси открылся пункт обмена шприцев

В среду, 20 сентября, в 11 часов впервые начал предоставлять услуги пункт обмена шприцев в жилом доме по Ситси, 28, что в столичном районе Пыхья-Таллинн. Корреспонденты Delfi побывали на открытии и оценили обстановку.

Ничего ”интересного” не происходило: ни очередей из наркоманов, ни разбросанных по округе шприцев, никаких других — сопутствующих употреблению — проблем. Завершив последние приготовления, около 11 утра сотрудники центра — два представителя MTÜ Convictus и охранник USS Security — были готовы принимать первых клиентов. Представители разных СМИ также около получаса ждали ”первого наркомана”, но он в течение этого времени не появился.

Пункт состоит из четырех хорошо отремонтированных комнат, но без особенного дополнительного убранства. Столы, стулья, шкафы, канцелярские принадлежности, чайник. На двери висит распечанная статья центриста Всеволода Юргенсона, в которой он, помимо прочего, утверждает, что ”наркоман должен сидеть в психбольнице”.

Мы обошли дом, в котором расположился центр снижения вреда, особое внимание обратили на кусты. Никаких явных и очевидных признаков употребления наркотиков — шприцев и прочей "атрибутики” — не обнаружили. Правда, со слов местных жителей, порой им попадаются на глаза весьма шокирующие вещи.

В ожидании первого посетителя мы побеседовали с жительницей соседнего дома, которая, как и большинство местных, крайне недовольна сложившейся ситуацией.

”Это безобразие! Так нельзя! Наше правительство совсем не думает о народе”, — негодует женщина.

Как выглядит пункт обмена шприцев по Ситси, 28 снаружи и изнутри? Смотрите видео Delfi!









К чему готовиться?

Этот центр снижения вреда еще задолго до своего открытия стал ”пунктом раздора”. Институт развития здоровья (TAI) утверждает, что центр крайне необходим и обещает максимально предотвратить проблемы, которые сопутствуют внутривенному употреблению наркотиков. Директор TAI Анника Веймер считает, что ситуация с открытием окутана мифами. (В этой статье она опровергает эти мифы.)

Управа района Пыхья-Таллинн и местные жители с ведомством не согласны и намерены судиться.

Управа района в среду сообщила в своем пресс-релизе, что осуждает решение Министерства социальных дел открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси, несмотря на противостояние города и местных жителей, и выражает сожаление в связи с тем, что министр Евгений Осиновский допустил, чтобы это случилось.

Кроме того, этот пункт обмена шприцев вызвал волну протестов. Местные жители боятся, что район станет криминальным. На улице Ластекоду такого рода учреждение уже работает некоторое время. Мы спросили у двух местных жительниц, чьи мнения кардинально противоположны, каково это — жить близ такого центра.

”На Тоомпеа! Где рийгикогусцы живут!” — взмахнула руками женщина, настроенная отрицательно. ”Неделю назад я видела тут танцующего наркомана. Посмотрите, тут — детский сад. Месяц назад у входа в подъезд на земле я видела валяющиеся шприцы”.

”Не видела, никто не беспокоил. Двор всегда был спокойный и чистый. Если работники сферы здравоохранения считают, что от этого есть польза, то с ними надо согласиться и помочь тем, кто пошел такой скользкой дорожкой”, — поделилась своими наблюдениями и мнением другая жительница этого района.

В период открытия центр будет работать по понедельникам, средам и пятницам с 11:00 до 13:00. Начиная с 16 октября центр будет открыт с понедельника по пятницу в те же часы. Услуги будет предоставлять MTÜ Convictus.

В часы работы в центре будет находиться 2 работника, которые вне времени работы центра будут обменивать шприцы в ходе уличной работы на улицах Пельгуранна, Мадала, Кари, Ситси, Нийди, Сыле и Копли, а также будут следить за ситуацией на прилегающей к центру территории.

В Таллинне работает вдобавок к открываемому по адресу Ситси, 28 центру еще два центра в центре города, в одном из которых происходит обмен шприцев. Шприцы обменивают также в ходе уличной работы. Всего в Эстонии 12 центров снижения вреда.