ФОТО И ВИДЕО DELFI: Бардак на улице Гонсиори: автомобилисты ”залезают” на автобусную полосу(72)
Сегодня днем открылась для движения улица Гонсиори. Но уже через час на ней царил хаос: автомобилисты ”залезают” на полосу для автобусов.
Сегодня днем открылась для движения улица Гонсиори. Но уже через час на ней царил хаос: автомобилисты ”залезают” на полосу для автобусов.
По полосе, предназначенной для общественного транспорта, можно ехать лишь до первого правого поворота, левых же на Гонсиори нет вообще. Центральная же полоса — для машин — предназначена для езда вперед.
Также добавляет неразберихи и то, что, например, совершая поворот с Крейцвальди, не видишь, в каком направлении можно ехать по срединной полосе.
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