ФОТО И ВИДЕО DELFI: Бардак на улице Гонсиори: автомобилисты ”залезают” на автобусную полосу

По полосе, предназначенной для общественного транспорта, можно ехать лишь до первого правого поворота, левых же на Гонсиори нет вообще. Центральная же полоса — для машин — предназначена для езда вперед.

Также добавляет неразберихи и то, что, например, совершая поворот с Крейцвальди, не видишь, в каком направлении можно ехать по срединной полосе.