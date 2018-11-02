ФОТО и ВИДЕО DELFI: Анне Вески прокатилась на трамвае, названном в честь нее

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Foto: Karli Saul

Сегодня отправился в путь трамвай Анне — в честь Анне Вески. Благословила на долгую службу его и сама певица.