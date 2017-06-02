ФОТО И ВИДЕО DELFI: Активисты принесли к таллиннской мэрии мешки с мусором и были задержаны

Ныммеские активисты Prügi-Uber Эльмо Ант и Тийт Круусалу сегодня привезли к таллиннской мэрии мусор.
МуПо задержала мужчин, на место также прибыла полиция.
Проблемы с вывозом мусора в Таллинне так разозлили мужчин, что вчера в Eesti Päevaleht они погобещали привезти мусор жителей Нымме к горуправе.
”Жителям Нымме бесплатно, услуга — на общественных началах”, — рассказали мужчины. Акцию назвали "Мусорный Uber".
Tallinn, Квартира, 135 000 EUR
Tallinn, Квартира, 135 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (15)