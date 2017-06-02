02.06.2017, 12:15

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Активисты принесли к таллиннской мэрии мешки с мусором и были задержаны

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rus.delfi.ee
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Ныммеские активисты Prügi-Uber Эльмо Ант и Тийт Круусалу сегодня привезли к таллиннской мэрии мусор.

МуПо задержала мужчин, на место также прибыла полиция.

Проблемы с вывозом мусора в Таллинне так разозлили мужчин, что вчера в Eesti Päevaleht они погобещали привезти мусор жителей Нымме к горуправе.

”Жителям Нымме бесплатно, услуга — на общественных началах”, — рассказали мужчины. Акцию назвали "Мусорный Uber".

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