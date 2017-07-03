03.07.2017, 07:20

ФОТО и ВИДЕО: Чудесные виды на Певческое поле с борта вертолета

 (1)
rus.delfi.ee
EST

Фотограф Delfi полетал на вертолете Kopterfy над Певческим полем и запечатлел, как народ в прямом смысле слился воедино, исполняя отечественные песни.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии