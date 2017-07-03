ФОТО и ВИДЕО: Чудесные виды на Певческое поле с борта вертолета

Фотограф Delfi полетал на вертолете Kopterfy над Певческим полем и запечатлел, как народ в прямом смысле слился воедино, исполняя отечественные песни.
Narva, Квартира, 98 000 EUR
Tallinn, Квартира, 750 EUR
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Фотограф Delfi полетал на вертолете Kopterfy над Певческим полем и запечатлел, как народ в прямом смысле слился воедино, исполняя отечественные песни.
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