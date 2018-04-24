24.04.2018, 18:56

ФОТО и ВИДЕО: Читатель Delfi зол на Силы обороны: они испортили нам дорогу!

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 4 pilti
Lugeja on pahane. Kaitsevägi on muutnud kruusatee mudamülkaks. Foto: Lugeja pildid

Читатель Delfi обратился в редакцию и выразил недовольство тем, что автомобили Сил обороны испортили дорогу в деревне Имасту в волости Тапа.

В Силах обороны отметили, что общались с данным человеком и разъяснили ему ситуацию. ”К сожалению, случается, что весной и осенью из-за быстрой смены погодных условий в ходе учений могут пострадать дороги общего пользования. Погодные условия не позволяют провести дорожные работы на всем протяжении дороги, но по дороге можно ездить и у местных жителей есть возможность как выезжать, так и заезжать”, — отметила пресс-секретарь 1 пехотной бригады Трийну Кюйнал.

Также она отметила, что ввиду предстоящих учений ”Еж 2018” проводится разъяснительная работа среди проживающих в соответствующем районе людей. ”Кроме того, люди могут сообщать о связанных с 1 пехотной бригадой проблемах по электронной почте s9@mil.ee”, — сказала она.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Полиция признает свою недоработку в ситуации, которая привела к убийству нарвитянки на рабочем месте

24.04.2018
Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником.
Подробнее


В сеть ”ради повышения сознательности людей” утекли данные 215 000 эстонских пользователей

24.04.2018
В интернете стала доступна база данных с аккаунтами и паролями 215 000 эстонских интернет-пользователей. Человек, который ее обнародовал, сказал в интервью Geenius, что сделал это для повышения сознательности людей.
Подробнее




Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €

Салон красоты Delavue со дня прекратил работу

24.04.2018
Во вторник, 24 апреля, закрылся расположенный в столичном отеле Radisson салон красоты Delavue, о котором СМИ до сих пор сообщали преимущественно в негативном ключе. На двери салона висит табличка: "Закрыты по санитарным причинам".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО: Памятник поэтессе Марие Ундер в Таллинне разваливается

24.04.2018
В августе прошлого года фотограф Delfi запечатлел, в каком плачевном состоянии находится мемориал поэтессе Марие Ундер у Национальной библиотеки в Таллинне. Сегодня, спустя более чем полгода, картина та же.
Подробнее

Таксисты и ранее оставляли приехавших рожать женщин у неправильной двери

24.04.2018
Выясняется, что таксисты и ранее привозили рожающих женщин к неправильной двери Ида-Талииннской центральной больницы. Несмотря на то, что возле больницы имеется несколько соответствующих указателей и табличек.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГАЛЕРЕЯ: Талант нашего времени! Молодая художница из Таллинна рисует так, что захватывает дух

24.04.2018
Смотришь на работы Дарьи Раттик и, кажется, что все до смешного просто: двое едут в плацкартном вагоне, за окном проносится однообразный пейзаж. На столике чашки с давно остывшим, недопитым чаем и карта с проложенным маршрутом. Но дьявол кроется в деталях — присмотревшись, замечаешь, что лес за окном внеземного происхождения, а карта написана на таинственном языке. Дарья играючи вплетает фэнтезийные нотки в обыденность, создавая магический реализм.
Подробнее