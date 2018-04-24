ФОТО и ВИДЕО: Читатель Delfi зол на Силы обороны: они испортили нам дорогу!

Читатель Delfi обратился в редакцию и выразил недовольство тем, что автомобили Сил обороны испортили дорогу в деревне Имасту в волости Тапа.

В Силах обороны отметили, что общались с данным человеком и разъяснили ему ситуацию. ”К сожалению, случается, что весной и осенью из-за быстрой смены погодных условий в ходе учений могут пострадать дороги общего пользования. Погодные условия не позволяют провести дорожные работы на всем протяжении дороги, но по дороге можно ездить и у местных жителей есть возможность как выезжать, так и заезжать”, — отметила пресс-секретарь 1 пехотной бригады Трийну Кюйнал.

Также она отметила, что ввиду предстоящих учений ”Еж 2018” проводится разъяснительная работа среди проживающих в соответствующем районе людей. ”Кроме того, люди могут сообщать о связанных с 1 пехотной бригадой проблемах по электронной почте s9@mil.ee”, — сказала она.