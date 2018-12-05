ФОТО и ВИДЕО| Читатель DELFI: длинная колонна машин движется по шоссе Таллинн-Тарту со скоростью 30 км/ч

Местные синоптики сообщают, что в начале ночи на востоке Эстонии местами ожидается снег или мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15, в начале ночи на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье 0..+3°С. На дорогах может быть скользко!