05.12.2018, 19:01
ФОТО и ВИДЕО| Читатель DELFI: длинная колонна машин движется по шоссе Таллинн-Тарту со скоростью 30 км/ч(17)
Из-за плохих погодных условий движение на шоссе Таллинн-Тарту машины едут медленно, со скоростью 30 км/ч.
Из-за плохих погодных условий движение на шоссе Таллинн-Тарту машины едут медленно, со скоростью 30 км/ч.
Местные синоптики сообщают, что в начале ночи на востоке Эстонии местами ожидается снег или мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15, в начале ночи на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье 0..+3°С. На дорогах может быть скользко!
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