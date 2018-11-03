03.11.2018, 14:15

ФОТО и ВИДЕО: Бронеподразделения Скаутского батальона оттачивают навыки стрельбы в Латвии

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Бронеподразделения Скаутского батальона оттачивают навыки стрельбы в Латвии
Foto: Kaitsevägi

На этой неделе на латвийском военном полигоне в Адажи бронеподразделения Скаутского батальона в ходе боевых стрельб оттачивают навыки стрельбы и командной работы, сообщает Генштаб Сил обороны.

”В ходе учений все подразделения получили ценный опыт и знания. Для наших подразделений были разработаны упражнения различной сложности, я доволен уровнем подготовки своих солдат и могу сказать, что все подразделения являются полностью боеготовыми”, — сказал исполняющий обязанности командира батальона начальник штаба Скаутского батальона майор Тынис Метйер.

В первые дни учений проводились боевые стрельбы для броневзводов в обороне и наступлении, за ними последовали боевые стрельбы на уровне роты. В учения интегрировали и различные элементы поддержки, например, противотанковые подразделения и элементы артиллерии. Инженерно-сапёрный взвод оказал поддержку возведением укреплённых позиций для боевых машин пехоты и при преодолении водных преград. Также бронероты Скаутского батальона получили огневую поддержку во время наступления от союзнических британских танков Challenger 2.

Foto: Kaitsevägi

Своей кульминации учения достигнут в эти выходные, когда подразделения 1-ой пехотной бригады проведут совместное тактическое упражнение с подразделениями из Польши и Словакии, в ходе которого будут отрабатываться различные наступательные тактики.

Foto: Kaitsevägi

Всего в учении примут участие более 1100 военнослужащих из Эстонии, в том числе располагающиеся в Тапа союзники из Великобритании и Дании, а также военные из Латвии и союзнические силы НАТО в Латвии.

Учения закончатся к полудню 4 ноября, после чего колонны техники 1-ой пехотной бригады будут вплоть до среды перемещаться обратно в Эстонию по маршруту Адажи — Икла — Пайкузе — Пайде — Тапа.

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