ФОТО и ВИДЕО: Бронеподразделения Скаутского батальона оттачивают навыки стрельбы в Латвии

”В ходе учений все подразделения получили ценный опыт и знания. Для наших подразделений были разработаны упражнения различной сложности, я доволен уровнем подготовки своих солдат и могу сказать, что все подразделения являются полностью боеготовыми”, — сказал исполняющий обязанности командира батальона начальник штаба Скаутского батальона майор Тынис Метйер.



В первые дни учений проводились боевые стрельбы для броневзводов в обороне и наступлении, за ними последовали боевые стрельбы на уровне роты. В учения интегрировали и различные элементы поддержки, например, противотанковые подразделения и элементы артиллерии. Инженерно-сапёрный взвод оказал поддержку возведением укреплённых позиций для боевых машин пехоты и при преодолении водных преград. Также бронероты Скаутского батальона получили огневую поддержку во время наступления от союзнических британских танков Challenger 2.

Foto: Kaitsevägi

Своей кульминации учения достигнут в эти выходные, когда подразделения 1-ой пехотной бригады проведут совместное тактическое упражнение с подразделениями из Польши и Словакии, в ходе которого будут отрабатываться различные наступательные тактики.