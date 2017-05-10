ФОТО И ВИДЕО: Близ Таллинна ВМС произвели взрыв донной мины времен Второй мировой

В среду рано утром в Таллиннском заливе военнослужащие ВМС Эстонии произвели подрыв немецкой донной мины TMB времен Второй мировой войны, которая была найдена в Минной гавани в апреле.

Водолазы, специализирующиеся по минам, водолазной группы ВМФ перетащили донную мину к северу на безопасное расстояние от пристани Катарийна, где ее и подорвали при помощи подводного робота Seafox, которым управляли с минного тральщика Admiral Cowan.

„В ходе повседневной работы мы осматриваем эти местности, тогда мы их и находим. Причины, прежде всего, — развитие технологий и человеческих знаний”, — рассказал об операции глава Военно-морских сил Эстонии капитан-лейтенант Юри Саска, наблюдавший за ходом операции с тральщака.

Донная мина была обнаружена водолазами морфлота в середине апреля в ходе обычной проверки примерно в 800 метрах от Минной гавани. В сотрудничестве с горным институтом была произведена оценка рисков, по результатам которой решили перевезти объект на безопасное расстояние и там уничтожить. При помощи специальных мешков мину подняли со дна и лодкой доставили на место взрыва.