ФОТО и ВИДЕО: Батальон штаба и связи отметил годовщину праздничным шествием

Сегодня военнослужащие батальона штаба и связи отметили годовщину своей воинской части праздничным шествием к Таллиннской 21-ой школе, где участники почтили память павших во Второй мировой войне связистов, сообщил Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.



”Важно помнить, что во время Второй мировой войны мы не сдались без единого выстрела, также важно помнить тех, кто погиб при этих трагических событиях”, — сказал командующий батальона штаба и связи подполковник Рене Иннос. В своём обращении к принимавшим участие в церемонии ученикам подполковник Рене Иннос отметил, что будущее Эстонии находится в их руках. ”Измените Эстонию к лучшему, а мы постараемся сделать всё, чтобы у вас это получилось”, — добавил Иннос.

Утром на территории батальона штаба и связи прошло праздничное построение, в котором приняли участие военнослужащие, оркестр сил обороны, а также ученики и учителя Таллиннской 21-ой школы. Около 150 человек прошли шествием к зданию Таллиннской 21-ой школы, чтобы возложить венки к памятнику павшим в бое 1940 года на улице Рауа. После этого с речами выступили командующий батальона штаба и связи и капеллан, школа была представлена выступлением хора.

В 1940 году во время июньского переворота возле школы на улице Рауа разразился бой между располагавшимися в здании школы военными связистами и красноармейцами, которые прибыли для конфискации оружия, в ходе которого погибли два эстонских солдата. Перестрелка между связистами и красноармейцами была единственным боем, который провела эстонская армия во время Второй мировой войны.

Батальон штаба и связи был основан 21 ноября 1918 года, военная часть возобновила свою деятельность 29 октября 1993 года. Уже традиционно батальон отмечает годовщину возобновления службы праздничным шествием к Таллиннской 21-ой школе, годовщину со дня основания отмечают в конце ноября.