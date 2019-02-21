ФОТО и ВИДЕО | Аплодировали 101 секунду. 13-й созыв Рийгикогу торжественно завершил работу(4)
Сегодня в 10 часов утра началось последнее заседание 13-го созыва Рийгикогу. Продолжалось оно восемь минут.
Сегодня в 10 часов утра началось последнее заседание 13-го созыва Рийгикогу. Продолжалось оно восемь минут.
После заседания депутаты проследовали в белый зал на торжественное мероприятие, где в течение 101 секунды 101 членов Рийгикогу аплодировали своим коллегам в знак признания за четыре года хорошей работы.
Спикер Рийгикогу Эйки Нестор и вице-спикеры Энн Ээсмаа и Калле Лаанет подвели итоги работы XIII состава парламента.
По мнению Эйки Нестора, радует, что работа комиссий Рийгикогу за последние четыре года стала заметно более открытой. Он поблагодарил все заинтересованные группы, внесшие свой вклад в работу комиссий. Спикер также отметил роль Рийгикогу в организации председательства Эстонии в Совете Европейского союза и поблагодарил участвовавших в этом служащих и членов парламента. Нестор заверил, что за пять лет, которые он проработал спикером парламента, он не видел более успешно организованного председательства, чем в Эстонии.
Энн Ээсмаа в своем выступлении поблагодарил избирателей, членов Рийгикогу и коллег по правлению. По его словам, правление Рийгикогу состояло из политиков-дипломатов, которые могли охладить даже самые жаркие споры в зале заседаний и поддержать конструктивное направление дебатов. Ээсмаа отметил, что с большой вероятностью пять из шести присутствующих в этом составе партий продолжат работу и в новом Рийгикогу. По его словам, это доказывает, что одна только жесткая критика не всегда является ключом к успеху. Избиратель умеет подмечать важные и последовательные решения.
Калле Лаанет поблагодарил и журналистов, которые, по его оценке, стремятся объективно показать работу Рийгикогу. Лаанет поблагодарил коллег, которые, несмотря на сопряженную с жаркими дебатами избирательную кампанию, смогли солидно вести себя в зале заседаний Рийгикогу. По его словам, следующий состав Рийгикогу ждет новый вызов: суметь посмотреть на себя в зеркало и в духе государственной реформы решить, в каком виде должен в дальнейшем существовать парламент Эстонии.
ХIII Рийгикогу провел свое вступительное заседание 30 марта 2015 года.
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