ФОТО и ВИДЕО | Аплодировали 101 секунду. 13-й созыв Рийгикогу торжественно завершил работу

После заседания депутаты проследовали в белый зал на торжественное мероприятие, где в течение 101 секунды 101 членов Рийгикогу аплодировали своим коллегам в знак признания за четыре года хорошей работы.

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор и вице-спикеры Энн Ээсмаа и Калле Лаанет подвели итоги работы XIII состава парламента.

По мнению Эйки Нестора, радует, что работа комиссий Рийгикогу за последние четыре года стала заметно более открытой. Он поблагодарил все заинтересованные группы, внесшие свой вклад в работу комиссий. Спикер также отметил роль Рийгикогу в организации председательства Эстонии в Совете Европейского союза и поблагодарил участвовавших в этом служащих и членов парламента. Нестор заверил, что за пять лет, которые он проработал спикером парламента, он не видел более успешно организованного председательства, чем в Эстонии.

Энн Ээсмаа в своем выступлении поблагодарил избирателей, членов Рийгикогу и коллег по правлению. По его словам, правление Рийгикогу состояло из политиков-дипломатов, которые могли охладить даже самые жаркие споры в зале заседаний и поддержать конструктивное направление дебатов. Ээсмаа отметил, что с большой вероятностью пять из шести присутствующих в этом составе партий продолжат работу и в новом Рийгикогу. По его словам, это доказывает, что одна только жесткая критика не всегда является ключом к успеху. Избиратель умеет подмечать важные и последовательные решения.