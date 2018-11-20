20.11.2018, 15:29

ФОТО и ВИДЕО: Андрес Анвельт уходит с поста министра внутренних дел и покидает политику

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дополнено в 19:31
rus.delfi.ee
EST 25

Министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия) срочно созвал к 16:00 пресс-конференцию. На пресс-конференции он объявил об уходе с поста министра и из политики в целом.

По словам Анвельта уход в отставку никак не связан с правительственным кризисом. Он сослался на свое здоровье и заявил, что ему нужно сменить среду.

В Рийгикогу Анвельт баллотироваться не планирует, так как спустя 10 лет решил закончить политическую карьеру. На предстоящих выборах Анвельт должен был идти первым номером по списку Социал-демократической партии в Ида-Вирумаа.

Анвельт заверил, что доработает на посту министра, пока ему не найдут замену.

”Я проработал в политике десять лет, из них пять в Рийгикогу и три в правительстве. У меня был четкий план принять участие в парламенте следующего созыва, но в последние дни прозвенел самый важный звонок — здоровье. Я не могу себе позволить, как и не могу позволить с точки зрения своих близких, проигнорировать это предупреждение и продолжать работать, пока не случится что-либо по-настоящему очень серьезное”, — сказал он.

"Это были крайне интересные годы. Благодарю премьер-министра, Евгения [Осиновского — прим. ред.] и членов правительства за сотрудничество, а также своих политических партнеров и оппонентов как за сотрудничество, так и за споры в продвижении жизни в Эстонии", — добавил Анвельт.

Комментируя уход Анвельта, лидер соцдемов Евгений Осиновский сказал, что по-человечески его понимает. ”Жизнь у нас у всех одна, и нет ничего важнее здоровья”, — сказал Осиновский Delfi. Кто займет кресло Анвельта — пока неизвестно, но Осиновский обещал не затягивать с решением этого вопроса.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, уход Анвельта стал для правительства неожиданностью. ”Прежде всего, хочу сказать Андресу спасибо. Он стоял за сферу внутренней безопасности, стоял за зарплаты полицейских и спасателей, за улучшения условий труда. И, конечно, желаю ему здоровья!” — сказал Ратас. Он добавил, что со здоровьем шутить нельзя и что в любом случае удовлетворит его прошение об отставке.

Также Ратас сказал, что теперь социал-демократы должны предложить нового кандидата. ”Я уже разговаривал об этом с главой Социал-демократической партии Евгением Осиновским, но кандидатов пока нет”, — сообщил премьер.

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