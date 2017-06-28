28.06.2017, 16:15

ФОТО И ВИДЕО: Активист пришел на "могилу" ивы, полицейские увели его оттуда силой

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rus.delfi.ee
EST

Активист по имени Матти, которого вчера силой увезли от серебристой ивы в Хааберсти, сегодня вернулся на то место, где еще вчера утром стояло дерево. Долго он там не остался, потому что его вновь увели оттуда полицейские.

"Это — могила, и она священна", — сказал Матти и добавил, что полиция может прогонять защитников деревьев отсюда, но они будут приходить назад. На месте срубленного дерева активисты и местные жители зажгли свечи.

По его словам, после вчерашнего он провел в арестантской камере 12 часов без еды, воды и туалета. Вскоре на место прибыли полицейские и вновь увели оттуда активиста. Он упрекнул их в использовании силы.

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